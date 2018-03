Vrouw hoort eigen hersens kraken

Het bewegen van haar hersenen of het draaien van haar oogballen maken haar misselijk en overstemt alle andere geluiden.

Julie Redfern uit het Britse Padiham kreeg er zeven jaar geleden voor het eerst last van. Ze speelde een potje Tetris en hoorde iets knarsen in haar hoofd. Sindsdien is ze zich heel bewust van het lawaai dat mensen van binnen maken.

Haar gehoor is nu te goed geworden. "Niemand wil zijn eigen hart de hele tijd horen kloppen."

Jarenlang werd ze afgescheept door artsen, die zeiden dat het gewoon de leeftijd was, en dat veel mensen er na hun veertigste last van hebben. Tot ze een artikel las over een man die hetzelfde had als zij.

Zeldzaam syndroom

Ze bleek een zeldzaam syndroom te hebben waardoor er gaatjes zitten in de temporaalkwab, een belangrijk deel van het brein. Zelf denkt ze dat het komt door een motorongeluk jaren geleden.

De 47-jarige vrouw is de vijfde persoon in Engeland die eraan werd geopereerd. Een deel van de gaatjes werd opgevuld. "De chirurg zei dat het er bij mij uitzag als een bijenraat, in plaats van een zachte toffee."

Binnenkort krijgt ze volgens Daily Mail de tweede operatie, die de problemen definitief moet verhelpen.