Vrouw vindt na 70 jaar dagboek terug in museum

De 22-jarige Thomas ‘Cotton’ Jones was in 1944 in dienst van de Amerikaanse marine. Op dat moment had hij een relatie met Davis, voor wie hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhield. Tijdens een Japanse belegering kwam Jones echter om het leven. In het dagboek schreef hij dat het zijn laatste wens was dat Davis de persoonlijke notities zou ontvangen.

Zij kreeg het dagboek uiteindelijk ook te lezen, maar dan wel bijna zeventig jaar later. Tijdens een uitstapje naar het National World War II Museum zag ze het boekje liggen in een van de vitrines.

De inmiddels 90-jarige Davis wist er al die tijd niets van. Na het overlijden van haar vriendje trouwde ze met een luchtmachtmilitair. Ze vergat haar jeugdliefde nooit. "Ik dacht dat ik in het museum misschien foto’s van hem zou zien, en waar hij gediend had."

In plaats daarvan vond ze het dagboekje, waar een foto van haar als jonge vrouw in zat. Een medewerker van het museum liet haar het boekje van dichtbij zien. Het was de eerste keer in zeventien jaar dat iemand zichzelf vernoemd zag in een van de museumstukken, meldt FoxNews.