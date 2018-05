Blok bevroren poep vernielt caravan

Het bruine blok ijs van 90 centimeter doorsnee kwam vrijdagavond met zo'n vaart uit de lucht vallen, dat het dwars door de mobiele woning heen ging en een krater in de grond sloeg.

De 52-jarige eigenaresse Caroline Guy had de caravan in de voortuin van haar woning in Pattingham in de buurt van Birmingham staan. Ze had er tijdens de bouw van haar huis twee jaar lang in gewoond, maar was van plan hem binnenkort te verkopen.



Volgens Guy schrok ze wakker, maar zag ze niet meteen iets en sliep ze verder. De dag ontdekte haar moeder wat er gebeurd was. Het ijs vernielde niet alleen het plafond en de vloer, maar ook de muren en een spiegel, vertelt de geschrokken vrouw aan Express and Star.

Bewijs

De vrouw bewaart een deel van het ijs als bewijsmateriaal in haar vriezer. Ze is ervan overtuigd dat het blok uit een vliegtuig is gevallen. Soms lekken er delen van het toilet en die resten bevriezen dan als ze richting de aarde vallen.



Guy heeft de luchtvaartautoriteiten van het voorval op de hoogte gebracht en hoop dat ze de schade vergoed kan krijgen.