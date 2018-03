Politie vist autodief uit water

De verdachte van een autodiefstal was rennend op de vlucht voor politiehonden en een politiehelikopter.

Rond 04.00 uur hoorden agenten in de Purmerringvaart onder het viaduct van de snelweg A7 zijn hulpgeroep. De autodief lag in het water en het lukte hem niet meer zelfstandig de wal langs de Kanaaldijk op te klauteren.

Volgens de politie had de man om 01.00 uur autosleutels gestolen uit een woning aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. De eigenaar hoorde zijn auto starten en waarschuwde de politie die op dat moment in de buurt was en meteen de achtervolging inzette.

De verdachte reed met hoge snelheid de Zuiddijk op, maar verloor de macht over het stuur en belandde in een naastgelegen sloot. De man uit Lelystad vluchtte te voet verder de weilanden in.