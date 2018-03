Verkeersleider Washington slaapt tijdens dienst

De piloten hadden vergeefs enkele malen geprobeerd contact te leggen met de controletoren van Reagan National Airport in Washington, meldde de krant USA Today zaterdag.

De verkeersleider was die nacht de enige die dienst had. De Amerikaanse minister van Verkeer bepaalde dat op de luchthaven van Washington voortaan steeds twee verkeersleiders in actie moeten zijn.

De National Transportation Safety Board (NTSB) wees op de vermoeiende dienstroosters van de luchtverkeersleiders. Een slaperige verkeersleider in Lexington had in 2006 een toestel laten opstijgen vanaf een gesloten baan: bij het ongeluk stierven 49 mensen.