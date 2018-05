Politiehond bijt bejaarde in rug

Zijn buren hadden de politie gebeld omdat ze even voor 05.00 uur in zijn tuin boorgeluiden hoorden en vermoedden dat iemand probeerde in te breken. Waarschijnlijk was de man op een apart tijdstip aan het klussen.

De politie kwam met een diensthond ter plaatse bij het pand aan de Mare en al snel vingen ze een glimp op van de bejaarde. Toen hij vluchtte, riepen de agenten hem toe dat ze van de politie waren en dat hij tevoorschijn moest komen. Omdat de man dit niet deed, stuurden ze de hond erop af.

Houten plaat

De bejaarde bleek zich liggend te hebben verstopt onder een houten plaat en werd in zijn rug gebeten. Hij werd meegenomen naar het bureau, waar de buren hem herkenden als buurman.

Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht en na de behandeling is hij voor zijn deur afgezet. De politie onderzoekt of juist is gehandeld.