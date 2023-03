Jongen gaat agent te lijf met barkruk

AMSTERDAM - Een 16-jarige jongen uit Eemnes heeft geprobeerd een agent te lijf te gaan met een barkruk. Hij is vrijdagnacht opgepakt na een vechtpartij in een horecagelegenheid in zijn woonplaats, meldt de politie.

Twee groepen had het met elkaar aan de stok gekregen in de zaak. De 16-jarige wilde weer beginnen nadat de politie de gemoederen rond 01.00 uur tot bedaren had gebracht.

De jongen richtte zijn agressie op agenten toen zij hem wilden tegenhouden. Ook een 23-jarige inwoner van het Utrechtse dorp Eemnes is gearresteerd.