NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Marokko gelden.

Vakanties naar Marokko Volgen Ontvang een melding als de maatregelen veranderen

Inreizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen aan alleen naar Marokko te reizen indien noodzakelijk wegens de snelle verspreiding van het coronavirus in het land.

Marokko laat wel reizigers toe uit Nederland. Het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort, is er echter niet geldig.

Reizigers moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-testuitslag die niet ouder is dan 72 uur. Ook is een vaccinatiebewijs geldig waaruit blijkt dat je bij aankomst meer dan veertien dagen geleden volledig gevaccineerd bent. Ook moeten reizigers voor vertrek naar Marokko een gezondheidsverklaring invullen.

Wie reist met een veerboot, moet aan boord een extra PCR-test doen.

Maatregelen

In heel Marokko geldt een avondklok vanaf 23.00 uur. Afstand houden en het dragen van mondkapjes is in de openbare ruimte verplicht.

In verschillende Marokkaanse steden gelden aparte strengere veiligheidsmaatregelen die verplaatsingen van, in en naar deze steden kunnen bemoeilijken.