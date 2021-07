NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Portugal gelden.

Vakanties naar Portugal Volgen Ontvang een melding als de maatregelen veranderen

Inreizen

Portugal is door het ministerie van Buitenlandse Zaken grotendeels aangewezen als groen gebied, maar de Algarve en de regio Groot Lissabon zijn oranje. Naar deze regio's worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden.

Het is mogelijk om met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort, naar Portugal te reizen. Die is geldig als je veertien dagen volledig gevaccineerd bent, je een herstelbewijs kan laten zien of een negatieve PCR-test kan overleggen van niet ouder dan 72 uur.

Een negatieve antigeentest is ook geldig, maar die mag niet ouder zijn dan 48 uur. Mensen die met het vliegtuig reizen, moeten een Passenger Locator Card invullen.

Maatregelen

Vakantiegangers die in Portugal in een hotel of andere accommodatie willen verblijven, hebben een negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld nodig. Als bewijs kan het Digitaal Corona Certificaat worden gebruikt.

De maatregel geldt ook als je vrijdagavond of in het weekend binnen wil eten in een restaurant in gemeenten met een grote kans op een coronabesmetting, zoals de hoofdstad Lissabon en de tweede stad Porto. In hotels zijn sneltests beschikbaar.

Daarnaast is de avondklok tussen 23.00 uur en 5.00 uur, die al in 45 gemeenten gold, uitgebreid naar nog eens vijftien gemeenten, waaronder het bij toeristen populaire Faro in de Algarve.