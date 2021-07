NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Griekenland gelden.

Inreizen

Het is mogelijk naar Griekenland te reizen met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort. Let op: 24 uur voor vertrek moet ook het zogeheten PLF-formulier worden ingevuld. Na het invullen van dit formulier krijg je een QR-code, net als in de CoronaCheck-app. Er zijn dus twee QR-codes nodig voor een reis naar Griekenland.

Het Europese coronapaspoort is geldig als iemand veertien dagen geleden volledig is gevaccineerd. Ook is het mogelijk een negatieve PCR-test van niet ouder dan 72 uur te overleggen evenals een negatieve antigeentest van 48 uur. Een herstelbewijs is geldig als het dertig dagen na de eerste positieve test is afgegeven en maximaal 180 dagen oud is.

Reis je per boot van het ene eiland naar het andere, dan moet je een nieuwe (snel)test doen (maximaal 24 uur oud) en het gezondheidsformulier invullen. Om per boot of per vliegtuig vanaf het vasteland naar de eilanden te reizen moet opnieuw het coronabewijs worden getoond.

Maatregelen

In heel Griekenland geldt de verplichting om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes. Ook moet de 1,5 meter afstand nog gewaarborgd worden.

Vanaf 16 juli mogen alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 nog Griekse horeca, bioscopen en theaters bezoeken. Niet-gevaccineerden mogen wel plaatsnemen op het terras.

De maatregel is van kracht tot en met augustus en geldt ook op de Griekse eilanden.