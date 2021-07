NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in het Verenigd Koninkrijk gelden.

Inreizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft het Verenigd Koninkrijk kleurcode oranje. Het VK is wegens de deltavariant van het coronavirus een zeer hoogrisicogebied. Alleen noodzakelijke reizen worden daarom aangeraden.

Bij aankomst in het VK moet een negatieve (snel)test worden overlegd van maximaal 72 uur oud. Daarna is het verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan. Voorafgaand aan het bezoek moet een afspraak worden gemaakt voor een PCR-test op dag 2 en dag 8 van de quarantaine.

In Engeland geldt een verkeerslichtensysteem van groen, oranje en rood. Nederland staat op dit moment op oranje. Vanaf 19 juli hoeven reizigers uit oranje landen niet in quarantaine als ze volledig gevaccineerd zijn of de afgelopen dagen niet in een rood land zijn geweest. Deze landen zijn hier te vinden.

Engeland beschouwt mensen veertien dagen na de tweede prik (of één prik met Janssen) als volledig gevaccineerd. Volledig gevaccineerden kunnen vanaf 19 juli deze lijst invullen als bewijs van vaccinatie.

Voor Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen andere overheidsmaatregelen gelden.

Maatregelen

In het VK zijn de meeste maatregelen afgeschaft. De maatregelen kunnen wel per land verschillen.

Vanaf 19 juli hoeven mensen in Engeland geen geen veilige afstand meer te houden en kunnen grote bijeenkomsten, nachtclubs en restaurants weer bezocht worden. Mensen wordt nog wel aangeraden een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en op andere drukke plekken.