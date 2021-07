NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Oostenrijk gelden.

Inreizen

Het is mogelijk naar Oostenrijk te reizen met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort. Dit kan als je 22 dagen of langer geleden een eerste vaccinatie hebt gehad of direct na je tweede prik. Daarnaast wordt het gele vaccinatieboekje geaccepteerd als vaccinatiebewijs.

Een negatieve PCR-test kan ook worden overlegd en mag niet ouder zijn dan 72 uur, een antigeensneltest niet langer dan 48 uur.

Ook wie in de afgelopen zes maanden een coronabesmetting heeft gehad mag het land binnen. Dat kan aan de hand van een door een arts opgestelde verklaring waarin de besmetting wordt bevestigd. Ook een antilichamentest kan worden overlegd, die niet ouder mag zijn dan negentig dagen.

Maatregelen

Het is verplicht om in het openbaar vervoer, supermarkten en andere openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Ook moet er 1 meter afstand worden gehouden.

Verder moeten in de hoofdstad Wenen personen van zes jaar en ouder op veel plekken kunnen aantonen gevaccineerd, getest of hersteld te zijn. Onder meer in de horeca en dierentuinen geldt deze maatregel. Voor de rest van Oostenrijk geldt dit voor personen van twaalf jaar of ouder.

De maatregelen kunnen verder per regio verschillen. Het is daarom aan te raden voor vertrek te kijken op de website van de betreffende gemeente of Bundesland.