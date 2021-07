NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Italië gelden.

Inreizen

Het is mogelijk naar Italië te reizen met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort. Wie niet twee weken of langer geleden zijn laatste prik (of één prik met Janssen) heeft gehad, moet een PCR- of sneltest kunnen overleggen van maximaal 48 uur oud.

Ook een herstelbewijs is geldig. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan zes maanden na de laatste positieve test.

Iedereen die naar Italië afreist, moet een digitaal gezondheidsformulier invullen.

Maatregelen

Er gelden nog twee basismaatregelen in Italië: houd veilige afstand en vermijd drukte. Mondkapjes moeten daarbij nog steeds worden gedragen in openbare binnenruimten zoals bars, restaurants, musea en het openbaar vervoer.

Het is niet langer verplicht om buiten mondkapjes te dragen, maar je moet er altijd een bij je hebben voor het geval het niet mogelijk is om afstand te houden.