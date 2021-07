NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in België gelden.

Inreizen

Voor Nederlanders gelden geen inreismaatregelen. Wel moeten mensen die langer dan 48 uur in het land verblijven het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Maatregelen

Naast de 1,5 meter zijn de meeste maatregelen in België afgeschaft. Wel is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, winkels, op luchthavens en in andere openbare gebouwen. Ook buiten is het dragen van een mondkapje buiten als afstand houden niet mogelijk is.