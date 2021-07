NU.nl zet per vakantiebestemming op een rij waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in België gelden. Nederlanders die naar België reizen en niet volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus, moeten een negatieve PCR-test kunnen laten zien. België is strenger voor reizigers uit Nederland nu dat door het groeiende aantal besmettingen helemaal rood is gekleurd.

Vakanties naar België Volgen Ontvang een melding als de maatregelen veranderen

Inreizen

Nederlanders die naar België reizen en niet volledig zijn ingeënt tegen COVID-19, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Deze PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur.

Nederlanders die op doorreis zijn naar vakantielanden als Frankrijk hoeven geen test te laten zien. De regel geldt alleen voor mensen die 48 uur of langer in België doorbrengen. Ook kinderen onder de twaalf zijn uitgezonderd. Het is nog onduidelijk wanneer de aanscherping precies ingaat. Mensen die langer dan 48 uur in het land verblijven moeten tevens het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Nederland is sinds donderdag helemaal rood op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM.

Maatregelen

Naast de 1,5 meter zijn de meeste maatregelen in België afgeschaft. Wel is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, winkels, op luchthavens en in andere openbare gebouwen. Ook buiten is het dragen van een mondkapje verplicht als afstand houden niet mogelijk is.