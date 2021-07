NU.nl zet per vakantiebesmetting op een rij met waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Spanje gelden.

Inreizen

In het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Spanje de kleur oranje. Dat houdt in dat reizen naar het land alleen wordt aangeraden als dat echt noodzakelijk is. De Canarische Eilanden en de Balearen hebben wel een positief reisadvies.

Wie naar Spanje afreist, kan de grens over met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort. Dit document is in Spanje geldig als iemand veertien dagen geleden volledig is gevaccineerd of een negatieve PCR- of antigeentest kan laten zien van maximaal 48 uur oud. Een herstelbewijs moet minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen na de eerste positieve PCR-test zijn afgegeven.

Voor het reizen per vliegtuig en boot dient een aanvullend gezondheidsformulier te worden ingevuld.

Maatregelen

Naast de 1,5 meter zijn de meeste maatregelen in Spanje afgeschaft. Het dragen van een mondkapje is nog wel verplicht in alle binnenruimtes, zoals winkels en musea, en in het openbaar vervoer en taxi's.

Verder gelden er lokale maatregelen. In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is bijvoorbeeld onlangs voor ruim dertig steden weer een avondklok afgekondigd.

De spertijd van 1.00 tot 6.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. De maatregelen per regio zijn te vinden op deze website.