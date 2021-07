NU.nl zet per vakantiebesmetting op rij waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Frankrijk gelden.

Inreizen

Het is mogelijk naar Frankrijk te reizen met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort. Deze is er twee weken na volledige vaccinatie of vier weken na één prik met Janssen geldig.

Ook mensen die zijn hersteld van het coronavirus én een dosis met een vaccin hebben gehad zijn welkom. De test die bewijst dat iemand besmet is geweest, mag tussen de vijftien dagen en zes maanden oud zijn.

Ook is het mogelijk een negatieve PCR- of antigeentest te overleggen die niet ouder is dan 72 uur. Het Nederlandse gele inentingsboekje wordt bij inreizen naar Frankrijk als vaccinatiebewijs geaccepteerd.

Maatregelen

Frankrijk scherpt binnenkort de maatregelen aan. Mensen van achttien jaar en ouder die vanaf 1 augustus een openbare ruimte zoals een café, restaurant of winkelcentrum willen bezoeken, zijn verplicht een coronacertificaat te overhandigen. De CoronaCheck-app en het gele vaccinatieboekje kunnen hiervoor worden gebruikt.

In het geval van een negatieve test mag die niet ouder zijn dan 48 uur. Vakantiegangers die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten zich daarom elke twee dagen laten testen indien zij na 1 augustus Franse restaurants en cafés willen bezoeken.

De pas is al vanaf 21 juli vereist voor onder meer attractieparken, culturele instellingen en evenementen met meer dan vijftig personen.