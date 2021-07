NU.nl zet per vakantiebesmetting op rij waar Nederlandse toeristen rekening mee moeten houden. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die op dit moment in Duitsland gelden.

Inreizen

Voor Nederlanders gelden in de meeste gevallen geen inreismaatregelen. Wie tien dagen voor de reis niet alleen in Nederland was, is wel verplicht zich te registreren via deze website.

Wie met het vliegtuig gaat, moet een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of een herstelbewijs kunnen overleggen bij het inchecken. Dat kan met het Digitaal Corona Certificaat, beter bekend als het Europees coronapaspoort.

Duitsland beschouwt mensen die veertien dagen geleden hun tweede prik hebben gehad (of één van Janssen) als volledig gevaccineerd. Een antigeensneltest om aan te tonen dat je gezond bent, mag maximaal 48 uur oud zijn, een PCR-test 72 uur.

Een herstelbewijs moet bestaan uit een positief PCR-testresultaat dat minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden voor aankomst in Duitsland is afgenomen.

Maatregelen

Naast de 1,5 meter worden langzamerhand steeds meer maatregelen in Duitsland afgeschaft. Mondkapjes zijn nog wel verplicht in winkels, het openbaar vervoer en andere publieke gebouwen. Per deelstaat kan verschillen of het een medisch mondkapje of een FFP2-masker moet zijn.

Er kan nog meer verschillen per deelstaat. Wie bijvoorbeeld in Beieren wil overnachten, moet bij het inchecken een negatieve test kunnen laten zien die niet ouder is dan 24 uur, terwijl dat in andere deelstaten niet altijd verplicht is.

Het is verstandig om voorafgaand aan je reis te controleren welke maatregelen in de deelstaat van bestemming gelden. Het Duitsland Instituut heeft een overzicht gemaakt van de websites van de verschillende deelstaten. Hier is een overzicht te vinden van de regels voor toeristen per regio.