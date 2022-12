Bastiaan Vroegop

"Ik ben Bastiaan Vroegop (1988) en ik ben sinds 2016 tech- en gamejournalist bij NU.nl. Ik werk sinds 2011 in de techjournalistiek. Eerder was ik ook te vinden bij onder andere AD, RTL Nieuws en NRC Handelsblad. Ik schrijf over technologie en videogames, met een focus op de praktische kant hiervan. Daarbij leg ik uit hoe jij bijvoorbeeld nieuwe technologie kunt gebruiken en wat voor impact bepaalde grote ontwikkelingen voor je hebben."