Rik Engelbertink

"Ik ben Rik Engelbertink (1995) en ik ben interactieredacteur bij NU.nl. Ik ben bij dit medium terechtgekomen na het afronden van een lang studietraject. Dat traject begon in Enschede, waar ik aan Hogeschool Saxion Media, Informatie & Communicatie studeerde. Vervolgens ben ik naar Amsterdam verhuisd, waar ik niet alleen werk maar ook een vervolgstudie vond. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam rondde ik de studie Informatie & Communicatiewetenschappen af, waarna een master in Schrijven & Vertalen volgde. Vrijwel direct na mijn afstuderen ging ik op gesprek bij NU.nl voor een fulltime functie en de rest is geschiedenis."