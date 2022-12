Astrid Martirossian

"Ik ben Astrid Martirossian (1995) en ik werk als animator op de videoredactie. Ik heb Animatie gestudeerd in Rotterdam en heb daarna een aantal jaren als freelance animator en illustrator gewerkt, voornamelijk in de creatieve en artistieke sector. In juni 2022 heb ik de stap gemaakt naar een vaste baan bij NU.nl. Een heel andere tak van sport dan ik gewend ben, maar daardoor juist een mooie uitdaging. Hier houd ik me bezig met het produceren van geanimeerde uitlegvideo's, met het uitgangspunt dat video's zowel informatief als visueel aantrekkelijk mogen zijn."