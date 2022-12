Matthijs le Loux

"Ik ben Matthijs le Loux (1984) en ik ben samensteller voorpagina. Ik heb Journalistiek gestudeerd aan het Windesheim Zwolle. Sinds 2015 werk ik bij NU.nl. In mijn functie stuur ik de nieuwsredactie Binnen- en Buitenland aan, ben ik verantwoordelijk voor onze voorpagina en schrijf ik duiding en analyses over internationale kwesties. Mijn specialisatie is buitenlandverslaggeving."