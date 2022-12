Fitria Jelyta

"Ik ben Fitria Jelyta (1991) en bij NU.nl maak ik deel uit van de Algemeen-nieuwsredactie als redacteur Algemeen. Hiervoor studeerde ik Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University, en ging ik aan de slag als communicatiemedewerker bij een non-profitorganisatie die zich inzet tegen klimaatverandering. Gaandeweg besefte ik dat de journalistiek veel beter bij mij past dan communicatie, omdat ik niets liever wil doen dan schrijven. Ik ben in september 2022 bij NU.nl gekomen via het traineeship Journalistiek Talent van DPG Media, dat mij de kans bood om in een versneld traject klaargestoomd te worden voor de journalistiek. Bij NU.nl mag ik schrijven over de onderwerpen die mij aan het hart gaan, zoals klimaat, maar ook (Nederlands) kolonialisme in mijn geboorteland Indonesië, de islam en moslims in Nederland en diversiteit en inclusie. Daarbij zoek ik nieuwsaanleidingen en invalshoeken die de artikelen relevanter en urgenter maken. Daarnaast hou ik andere nieuwsaanleidingen bij over van alles en nog wat, omdat ik een grote interesse heb in (geo)politiek, gezondheidszorg en economie, maar ook met liefde een bericht tik over een gans die over de snelweg loopt."