Carolijn Melters

"Ik ben Carolijn Melters (1999) en ik ben interactieredacteur bij NUjij. Ik ben in 2021 afgestudeerd aan de opleiding International Media and Entertainment Management en heb daarna als redacteur bij het media-/nieuwsplatform indebuurt gewerkt. Sinds augustus 2022 werk ik bij NU.nl en ben ik onderdeel van het NUjij-team. Ik modereer discussies, plaats stellingen bij het nieuws en ga op zoek naar verhaalideeën in alle reacties en tips van lezers."