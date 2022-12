Vanna Scheer

"Ik ben Vanna Scheer (1998) en ik ben interactieredacteur bij NUjij. Ik heb Communication and Multimedia Design gestudeerd. In september 2019 ben ik begonnen bij NU.nl als stagiair van het productteam. Sinds september 2022 ben ik vast in dienst op de NUjij-redactie."