"Ik ben Daan Smink (1982). Als chef eindredactie en journalistieke ontwikkeling, een functie die ik tot voor kort combineerde met een rol als chef sport, probeer ik onze redactie beter te maken in schrijven. Dat doe ik in brede zin: van zorgen dat redacteuren individueel stappen maken, tot zorgen dat we binnen NU.nl zoveel mogelijk volgens één lijn werken. De focus ligt daarbij op het in aantrekkelijke en begrijpelijke taal aan de man brengen van onze nieuws- en uitlegverhalen, want NU.nl wil voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk zijn."