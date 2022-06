"Ik ben Wesley Oudijk (1991) en ik ben videoanimator. Ik heb Journalistiek gestudeerd in Utrecht. Ik werk sinds 2012 voor NU.nl, eerst op de NUjij-redactie en sinds 2016 als videoanimator. In mijn werk probeer ik complexe informatie duidelijk en overzichtelijk te maken in animatievideo's, zodat iedereen het nieuws snapt. Mijn specialisatie is explainimation, oftewel animaties, grafieken, data, tekeningen en andere manieren om de mensen het nieuws goed uit te kunnen leggen in een video."