"Ik ben Frank Brinkhuis (1987) en ik ben coördinator Video. Ik heb Kunst & Economie gestudeerd aan de HKU. Daarna heb ik tien jaar lang bij verschillende landelijke radiostations gewerkt, waarna ik in 2017 neerdaalde bij NU.nl. In mijn werk coördineer ik de dagelijkse gang van zaken op de videoredactie. Ik stuur het team aan en leid de vergaderingen, ben de sparringpartner voor onze videoverslaggever en zie toe op de nieuwsvideo's die we plaatsen. Daarnaast bemoei ik me met de planning en productie en met de ontwikkeling van onze redacteuren. En als er tijd over is, maak ik zelf ook nog graag een productie."