"Ik ben Maarten Hafkamp (1969) en sinds februari 2022 werk ik bij NU.nl als mediaverslaggever op de entertainmentredactie. Ik heb aan de School voor de Journalistiek in Zwolle gestudeerd en ben destijds begonnen als verslaggever bij regionale krant De Gooi- en Eemlander. Daar schreef ik al over media en dat bleef een rode draad in mijn (freelance) carrière, onder meer bij Nieuwe Revu en lange tijd voor marketing- en mediavakblad Adformatie. Ik schrijf graag over mediaontwikkelingen in de breedte."