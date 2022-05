"Ik ben Michiel Vos (1990) en ik werk als redacteur Media en Cultuur en Achterklap. Sinds 2019 ben ik onderdeel van het team van NU.nl. Hiervoor heb ik Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Ik houd me bezig met al het nieuws uit de entertainmentwereld, maar richt me vooral op de rubriek Muziek. Het interviewen van artiesten over hun werk is mijn favoriete bezigheid binnen mijn werk bij NU.nl."