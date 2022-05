"Ik ben Bonne Kerstens (1989) en ik werk als samensteller voorpagina. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd in Amsterdam en volgde tijdens mijn master een minor Journalistiek in New York. Na mijn stage bij de NOS heb ik zo'n zeven jaar bij het AD gewerkt als redacteur, verslaggever en coördinator. Sinds april 2022 werk ik bij NU.nl, waar ik als samensteller onder meer verantwoordelijk ben voor de dagelijkse nieuwsstroom. Daarnaast zet ik artikelen uit en overleg ik met de redactie over de vragen die we hebben bij het nieuws."