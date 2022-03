"Ik ben Niek Schenk (1964) en coördineer voor NU.nl de publicaties over auto's en tweewielers. Veel van deze artikelen zijn bedoeld om automobilisten te helpen bij het kiezen van een nieuwe auto, om op de kosten van het autorijden te besparen of om simpelweg beter, veiliger of leuker met de auto onderweg te kunnen zijn. Al sinds 1988 volg ik de ontwikkelingen in de internationale auto-industrie, en dan vooral vanuit het perspectief van de consument: wat is nou juist voor de automobilist belangrijk of interessant? Ik heb daarover voor tal van media geschreven, waaronder het AD, Het Financieele Dagblad en AutoWeek. Voor NU.nl verzorg ik elke dinsdag het wisselkatern Onderweg."