"Ik ben Elise Vermeeren (1983) en ik werk bij de redactie servicejournalistiek, waarvoor ik het katern Kind & Gezin coördineer voor NU.nl. Ik heb veel werkervaring in de gehandicaptenzorg en ik heb Journalistiek gestudeerd. Hierna werkte ik als ondertitelaar bij de NPO en als freelance tekstschrijver en journalist. In 2018 kwam ik bij NU.nl binnen als redacteur economie en sinds januari 2021 werk ik op de redactie servicejournalistiek. Ik zorg ervoor dat het wisselkatern Kind & Gezin op NU.nl er goed uitziet: ik zet artikelen uit bij externe freelancers en schrijf zelf. Elke zondag kun je deze stukken over uiteenlopende onderwerpen - van vruchtbaarheidsbehandelingen tot puberproblemen - lezen!"