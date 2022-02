"Ik ben Marloe van der Schrier (1990) en ik ben redacteur Geld op de redactie servicejournalistiek. In Leiden heb ik een bachelor geschiedenis afgerond, daarna heb ik de master Journalistiek en Nieuwe Media gedaan. In 2014 begon ik als freelancejournalist voor verschillende opdrachtgevers. Ik schreef over werk en de arbeidsmarkt, maar ik had in 2021 ook een paar maanden het katern Kind & Gezin onder mijn hoede. Sinds augustus 2021 ben ik verantwoordelijk voor het katern Geld op NU.nl. We maken praktische (uitleg)verhalen over geldzaken: hoe groot moet een buffer zijn, hoeveel geld mag je thuis bewaren en wat is slim om te doen met je energiecontract nu de energierekening zo hoog is?"