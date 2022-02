"Ik ben Ellen den Hollander (1969) en ik ben redacteur Eten en drinken op de redactie servicejournalistiek. In Leiden studeerde ik Nederlands (specialisatie boekwetenschap) bij de letterenfaculteit. Na de postdoctorale opleiding journalistiek zette ik mijn eerste stappen als dagbladjournalist/verslaggever bij de Haagsche Courant. Voor het AD schreef ik vanaf 2005 over veel onderwerpen: van de kredietcrisis tot supermarktoorlogen, en van perikelen bij KLM tot sukkellijsten. Sinds 2017 heb ik me gespecialiseerd in voeding en sinds januari 2021 ben ik bij NU.nl verantwoordelijk voor de pagina Eten en drinken. Daarnaast ben ik auteur van vier thrillers. Mijn vijfde boek - geen thriller - is in de maak."