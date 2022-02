"Ik ben Marleen Luijt (1980) en ik ben coördinator van de redactie servicejournalistiek. In Utrecht heb ik journalistiek gestudeerd en daarna in Rotterdam geschiedenis. Ik ben m'n carrière begonnen bij NRC en nrc.next, waar ik zo'n twaalf jaar (waarvan acht in vaste dienst) heb gewerkt. In 2015 switchte ik naar het AD en sinds 1 januari 2021 werk ik voor NU.nl. Mijn team maakt servicejournalistieke artikelen. Dit zijn praktische verhalen die de lezer helpen. Je vindt ze onder Achterklap - elke dag staat daar een ander katern: Geld (maandag), Ondernemen (dinsdag), Auto (dinsdag), Werk (woensdag), Gezondheid (donderdag), Eten en drinken (vrijdag), Wonen (zaterdag) en Kind & gezin (zondag). Ook maken we servicegerichte stukken voor Tech."