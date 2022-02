"Ik ben Stefan ten Teije (1988) en ik ben redacteur Wonen op de redactie servicejournalistiek. In Nijmegen ben ik in 2012 mijn carrière begonnen bij dagblad de Gelderlander. Daarvoor heb ik journalistiek in Tilburg gestudeerd, met stages bij de Gelderlander en de NOS en een minor in de Verenigde Staten. Ook heb ik nog even gefreelancet bij Omroep Brabant en Radio 1. Onder de vlag van uitgever Wegener en later DPG Media heb ik samen met een kleine club collega's in 2015 Sportnieuws.nl opgericht, een sportplatform voor jongeren. In 2019 ben ik overgestapt naar de redactie servicejournalistiek van het AD. Wij verzorgen artikelen met persoonlijke verhalen en praktisch advies voor AD.nl en sinds 2021 ook voor NU.nl. Als redacteur Wonen maak en redigeer ik verhalen over de woningmarkt, het verduurzamen van woningen en over interieur."