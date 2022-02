"Ik ben Priscilla van Agteren (1990) en ik ben redacteur Werk en Ondernemen op de redactie servicejournalistiek. Ik heb Engelse Taal en Cultuur gestudeerd, gevolgd door een master Translation Studies. Ik heb me omgeschoold naar de journalistiek met de postdoctorale opleiding PDOJ. Sinds 2016 werk ik als journalist en sinds 1 januari 2021 voor NU.nl. Hiervoor schrijf ik en zet ik verhalen uit voor de katernen Werk en Ondernemen. Deze verhalen gaan over de arbeidsmarkt en ondernemerschap. In de artikelen geven experts veelal advies over alle zaken waar je als werkende of ondernemende Nederlander vragen over hebt, zoals solliciteren, omgaan met collega's, welzijn op de werkvloer en het opzetten van een eigen bedrijf."