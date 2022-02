"Ik ben Bastiaan Vroegop (1988) en ik werk als techjournalist op de redactie servicejournalistiek. Ik studeerde Journalistiek en Fotografie in Friesland, waarna ik over technologie en videogames ben gaan schrijven. Dat deed ik als freelancer bij onder meer RTL Nieuws, NRC Handelsblad, Gamer.nl en verscheidene magazines. Ik begon in 2015 als freelancer bij NU.nl, waarna ik in 2016 in vaste dienst kwam bij de techredactie. Kort daarna ben ik daar coördinator geworden, waarna ik in 2019 weer ben gaan freelancen - ik wilde graag weer naar Friesland verhuizen en dan is thuiswerken als freelancen toch makkelijker. Toen volgde echter de coronapandemie, waardoor thuiswerken meer de norm werd en ik weer terug kon keren bij DPG, op de serviceredactie. De serviceredactie maakt praktische verhalen bij het nieuws. Bij een datalek leg ik bijvoorbeeld uit hoe een lek kan ontstaan en hoe jij je daartegen kan beschermen. Die verhalen schrijf ik deels zelf, maar daarnaast coördineer ik een team freelancers die over tech schrijven voor NU.nl."