"Ik ben Thomas Moerman (1986) en ik ben chef economie, tech en klimaat. Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht en daarna nog een journalistieke master aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken en de Universiteit van Amsterdam. Ik ben in 2009 begonnen bij NU.nl als moderator bij NUjij, wat voor mij toen een baantje naast mijn studie was. Verder werkte ik daarna binnen NU.nl op de algemene nieuwsredactie, de techredactie en de economieredactie. Nadat ik een tijdje op andere plekken had gewerkt (Business Insider, Het Financieele Dagblad), kwam ik terug als coördinator van de economieredactie. Sinds 2019 ben ik als chef verantwoordelijk voor de katernen economie, tech en klimaat. Als chef geef ik leiding aan de economie- en techredacties, plus de twee klimaatverslaggevers die we hebben."