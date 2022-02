"Mijn naam is Emma van Bergeijk (1995) en ik werk sinds januari 2022 bij NU.nl als trainee onderzoeksjournalistiek. Dit houdt in dat ik meedraai als algemeen redacteur en me vastbijt in de (langlopende) verhalen áchter het nieuws. Ik heb eerst een bachelor behaald in de journalistiek en daarna een master Internationale Betrekkingen afgerond. Naast mijn werk voor NU.nl volg ik scholing op het gebied van onderzoeksjournalistiek."