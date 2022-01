"Ik ben Kelly van Zuijdam (1995) en ik ben redacteur sociale media. Ik heb eerst een hbo-opleiding Communicatie gevolgd en heb daarna de master Journalistiek & Nieuwe Media gedaan. In 2020 ben ik als freelancer bij NU.nl begonnen en werkte ik tegelijkertijd als socialemediamanager bij een creatief tijdschrift. Sinds 2021 werk ik fulltime op de socialemediaredactie van NU.nl. Ik hou me bezig met Facebook, Instagram en TikTok. We maken op deze kanalen nieuws dat past bij onze doelgroep, in zowel tekst als beeld. Mijn specialisatie is Photoshop. Ik ontwikkel graag nieuwe formats om ervoor te zorgen dat onze verhalen nog beter tot hun recht komen op sociale media."