"Ik ben Gert-Jaap Hoekman (1981) en ik ben de hoofdredacteur van NU.nl. Ik zet de journalistieke lijnen uit en denk mee over de belangrijkste nieuws- en uitlegverhalen van de dag. Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht en ben mijn carrière begonnen bij het tijdschrift Nieuwe Revu. Daar schreef ik als verslaggever over verschillende onderwerpen en was ik ook hoofdredacteur. Bij NU.nl hamer ik graag op 'achtertuintjesjournalistiek': de kunst om (ook buiten werktijd) om je heen te kijken en je te verbazen over wat je ziet en meemaakt. Ik wil een redactie met veel verschillende achtergronden, want hoe meer verschillende 'achtertuintjes', hoe gevarieerder onze verwondering. En hoe vollediger het nieuws op NU.nl dus."