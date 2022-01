"Ik ben Noémi van de Pol (1989) en ik ben redacteur op de NUjij-redactie. Ik heb veel gestudeerd, maar mijn laatste master was Politieke Communicatie en Journalistiek. Ongeveer twee jaar geleden begon ik als moderator op NUjij, waarna ik als freelancer heb gewerkt bij verschillende redacties. Een jaar geleden ging ik als fulltime redacteur aan de slag bij NUjij. Tijdens mijn werk ga ik elke dag op zoek naar vragen, tips en ideeën van lezers die we via het reactieplatform NUjij binnenkrijgen. Het onderwerp waar ik zelf het meest van weet is politiek. Verder ligt mijn interesse bij onderwerpen als diversiteit. Maar vanuit mijn functie ben ik gespecialiseerd in het uitvinden wat de lezer van ons wil horen."