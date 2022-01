"Ik ben Dominic Schep (1993) en ik werk op de redactie Algemeen. In 2014 ben ik tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie begonnen bij NUjij en NUfoto, en van daaruit doorgestroomd naar Entertainment en Lifestyle. Niet lang daarna ging ik aan de slag bij Algemeen. In 2017 ben ik een paar jaar op wereldreis gegaan, om in 2020 terug te komen bij NU.nl. Ik woonde toen in Canada, waar de pandemie mijn planning (net zoals bij iedereen) in de war schopte. Vanwege het tijdsverschil kon ik daar ideaal fulltime de nacht op me nemen. Sinds november 2021 ben ik weer terug in Nederland en werk ik 'gewoon' weer overdag. Bij Algemeen houd ik me bezig met het nieuws over het binnenland, het buitenland en de politiek."