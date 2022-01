"Ik ben Roos de Ridder (1984) en ik ben videoverslaggever. Ik heb in Groningen de master journalistiek afgerond. Ik werk sinds april 2020 bij NU.nl. Ik ben begonnen als coördinator video en nu maak ik elke dag achtergrondvideo's bij de actualiteit. Het gaat dan om uitleg bij actuele onderwerpen en dat kan van alles zijn. Van vragen over coronamutaties en coronapillen tot uitleg over een ingewikkeld huwelijk van een Japanse prinses. Qua vorm verschilt het: soms stel ik de vragen in beeld en soms praat een voice-over de quotes aan elkaar. In de ochtendvergadering bespreken we met ons videoteam mogelijke onderwerpen, die we allemaal aandragen. Nadat we hebben gekozen wie wat doet, ga ik aan de slag. Ik doe eigenlijk alles zelf: redactie, productie, interviews, teksten en montage. En doorgaans is de deadline op dezelfde dag."