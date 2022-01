"Ik ben Kim Einder (1990) en ik ben de samensteller van de voorpagina. Ik heb journalistiek gestudeerd en heb daarna onder meer bij het ANP, Blendle, Kidsweek en 7Days gewerkt. Sinds 2019 werk ik bij NU.nl als samensteller, wat inhoudt dat ik 'in de cockpit zit'. Tijdens mijn diensten houd ik de nieuwsstroom en de nieuwsagenda goed in de gaten, en bedenk ik (samen met de redactie) wat we met dat nieuws gaan doen: of we erover berichten of niet, of we een uitlegartikel moeten schrijven of iemand interviewen, of het nieuws zo belangrijk is dat we een pushbericht versturen, enzovoorts. Daarbij focus ik op het katern Algemeen (Binnenland, Buitenland en Politiek), maar kijk ik ook naar de grootste gebeurtenissen op de andere katernen."