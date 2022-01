"Ik ben Leon Moleman (1995) en ik ben redacteur algemeen."



"Tijdens en na mijn studie Media, Informatie & Communicatie aan de Hogeschool Saxion in Enschede ben ik actief geweest bij achtereenvolgens 1Twente, Tubantia, Het Parool en de Volkskrant."



"In maart 2019 streek ik neer bij NU.nl als redacteur op de binnenland- en buitenlandredactie, oftewel de redactie algemeen. Ik ontferm mij (nog) niet over bepaalde dossiers, maar heb een voorliefde voor nieuws uit het buitenland."