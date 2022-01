"Ik ben Harm Ede Botje (1965) en ik ben werkzaam als verslaggever en onderzoeksjournalist. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en een postdoctorale opleiding journalistiek gedaan aan de Erasmus Universiteit. Ik ben sinds 2021 in dienst bij NU.nl. Ik maak verhalen over radicaal-rechts, de stikstofcrisis, Afghanistan, de toeslagenaffaire en over de crisis in de rechtsstaat."