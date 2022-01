"Ik ben Tom van Marrewijk (1995) en ik ben redacteur algemeen. Ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht. In 2017 begon ik voor NU.nl als socialemediaredacteur en daarna heb ik geholpen bij het discussieplatform NUjij. Inmiddels zit ik al 2,5 jaar op de algemeenredactie. Hier houd ik me bezig met de onderwerpen binnenland, buitenland en politiek. Naast het verslaan van het snelle nieuws, schrijf ik achtergrondverhalen en uitlegstukken over uiteenlopende nieuwsonderwerpen. Ook heb ik het lhbtiq+-dossier en zit ik bij NUcompleet. Dit is een groep van redacteuren die diversiteit en inclusiviteit - zowel op de redactie als in onze berichtgeving - probeert te stimuleren."